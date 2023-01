Cuál es la importancia de los bigotes en los gatos y por qué no hay que cortarlos

Este "órgano sensorial" le permite a los felinos caminar en la noche sin que choquen contra algún objeto (Getty Images)

Una de las características que más denotan en los felinos —además de su comportamiento y agilidad—, son sus bigotes, estas “antenas” largas que tienen entre su nariz y hocico no son un simple adorno que destaca en su rostro, sino que cumplen una función importante en su anatomía.

Los bigotes de los gatos son multifuncionales y aunque a simple vista sólo se ven los que tienen en la punta de su hocico, también tienen estas prominentes extensiones en sus orejas, ojos y patas delanteras, de acuerdo con Purina, empresa dedicada a la producción de alimentos para mascotas.

Este órgano sensorial se encuentra distribuido a lo largo de su cuerpo de manera simétrica y tiene un número par en cada lado de su anatomía. “Suman 24 en total, así miden con precisión su entorno”, destacó la productora de croquetas para perros y gatos.

Estos “pelos gruesos” de mucho mayor tamaño de su pelaje, son sensores de vibración que le ayudan a medir distancias al momento de cazar a sus presas y les permite mantener una visión nocturna.

Cuando un gato está caminando totalmente a oscuras, ya sea por la calle o dentro de una casa, la mayor parte del tiempo pasan desapercibidos, no chocan contra los objetos, ni con los muebles, esto se debe a que estos “órganos sensoriales” le ayudan a generar un campo visual cercano para moverse lo más ágil posible.

Cómo funcionan los bigotes

Los bigotes envía información sensorial al cerebro y le ayudan a mantener el equilibrio (bogota.gov.co)

Los gatos son capaces de percibir las corrientes de aire por medio de esta parte de su hocico, en una habitación las rutas del viento cambian dependiendo del lugar en donde se encuentren los objetos, por lo que estos animales son capaces de percibir dónde están los obstáculos, esto sumado a su excelente visión nocturna los hace capaces de transitar por lugares oscuros.

De acuerdo con información de la página especializada en animales domésticos, Mascotas, estos órganos sensoriales son muy especiales, puesto que les permiten mantener el balance cuando saltan de un lugar a otro.

Los bigotes envían información al cerebro cuando están caminando lo que genera que realicen un mapa sensorial para saber cuánta fuerza tienen que emplear para brincar de un lugar a otro, hacia qué dirección moverse y le ayuda a caer siempre de pie.

Este órgano sensorial está conectado a su sistema muscular y nervioso, por ello son una extremidad a la cual se le debe de cuidar demasiado cuando se les llega a cortar el cabello. Sin ellos no serían capaces de realizar todas las actividades que se comentaron anteriormente.

Por qué no se los debes de cortar

Los felinos mudan de bigotes al menos dos veces por año (Archivo)

Los felinos ocupan de pelos táctiles para orientarse, por lo que no solo cumplen una función estética, es común que los tengan doblados si es que llegan a jugar con otros animales o se caigan de manera natural, porque también tienen un lapso de vida útil, no obstante fuera de este proceso natural no se debe de atentar contra estas antenas.

El equipo veterinario de Nutro, una productora de alimentos, comparó que quitarle estos pelos a los gatos sería como vendarle las manos a un niño. “Nunca deben cortarse los bigotes a un felino, puesto que estos pelos táctiles le facilitan la supervivencia y la adaptación al entorno”, explicaron los veterinarios.

Es común que cuando los gatos crecen el color de su pelaje cambie, este proceso también sucede en sus bigotes. Regularmente por año, mudan dos veces de pelos sensoriales por lo que será común que los veas tirados alrededor de la casa, aunque si se le caen más veces podría ser una señal de que padece alguna enfermedad.

