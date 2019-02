A partir de tu Roast Yourself Challenge te hiciste mucho más conocida… ¿Cómo fueron tus comienzos?

Empecé hace 4 años. Estudie Comunicación Social con énfasis en Producción Audiovisual y siempre me gustó cantar, bailar, actuar y escribir. Cuando estaba en la mitad de la carrera, empecé a poner en práctica todo lo aprendido con la cámara. Me acuerdo que el primer video que subí fue con mi hermana haciendo una parodia de Patito Feo.