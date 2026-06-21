República Dominicana

República Dominicana reduce tasa de homicidios a 7.05, destacan autoridades

La Fuerza de Tarea Conjunta reportó que la tasa acumulada de homicidios por cada 100,000 habitantes descendió a 7.05 al 12 de junio de 2026

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Mapa tridimensional de República Dominicana en relieve sobre fondo rojo, con flecha blanca apuntando hacia abajo y cinta amarilla con la frase "ESCENA DEL CRIMEN".
La imagen muestra el mapa de República Dominicana con una flecha blanca descendente y una cinta amarilla con la inscripción Escena del Crimen cruzando la parte inferior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fuerza de Tarea Conjunta de la República Dominicana informó que la tasa acumulada de homicidios por cada 100,000 habitantes descendió a 7.05 al 12 de junio de 2026, marcando un nuevo mínimo para este indicador y consolidando la tendencia a la baja registrada durante los últimos años. Según el reporte semanal número 152 de estadística delictiva, difundido por la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, estas cifras reflejan los resultados de las estrategias integrales de prevención, investigación y persecución del delito implementadas por los organismos de seguridad del Estado dominicano.

De acuerdo con la información oficial, la tasa correspondiente al mes de junio se ubicó en 4.44, mientras que la tasa nacional acumulada descendió hasta 7.05, lo que representa un avance respecto de los registros anteriores. La Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta subrayaron que 29 de los 34 territorios que conforman el país mantienen tasas de homicidios de un solo dígito, incluyendo uno que no reporta homicidios en lo que va del año. “

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“Solo cinco territorios presentan tasas de dos dígitos, lo que significa que el 85.3% de los territorios nacionales exhibe una tasa igual o inferior a 9.99 homicidios por cada 100.000 habitantes”, detalló la entidad responsable del monitoreo estadístico.

Un experto forense con traje protector, mascarilla y guantes azules, coloca un marcador de evidencia numerado en un suelo de madera. Se observan más marcadores y objetos.
La Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta informaron que 29 de los 34 territorios del país mantuvieron tasas de homicidios de un solo dígito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro años de descenso

El informe oficial destaca la reducción sostenida de la violencia homicida durante los últimos cuatro años. Según las cifras aportadas por la Fuerza de Tarea Conjunta, la tasa acumulada nacional pasó de 12.54 homicidios por cada 100,000 habitantes en junio de 2023, a 10.00 en 2024, disminuyó a 8.30 en 2025 y alcanzó 7.05 en 2026. Este descenso consolida el nivel más bajo para el periodo, manteniéndose por debajo de los indicadores observados en años previos.

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La Dirección de Comunicaciones Estratégicas atribuyó estos resultados al impacto de las acciones coordinadas entre organismos de seguridad, que son evaluadas semanalmente en las reuniones de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezadas por el presidente, Luis Abinader, junto con altos mandos policiales, militares y representantes de los organismos de inteligencia del Estado.

En el documento también se enfatiza la importancia de los esfuerzos preventivos, así como el desarrollo de investigaciones y la persecución del delito, factores que han contribuido a la disminución de los homicidios. El organismo reportó que la tendencia descendente se mantiene constante desde 2023, reforzando la posición de Dominicana como una de las naciones con mayor reducción en los índices de violencia homicida en la región durante el periodo analizado.

La tasa de homicidios en la República Dominicana cayó de 12,54 en junio de 2023 a 10.00 en 2024, 8.30 en 2025 y 7.05 en 2026. (Policía Nacional de República Dominicana)
La tasa de homicidios en la República Dominicana cayó de 12,54 en junio de 2023 a 10.00 en 2024, 8.30 en 2025 y 7.05 en 2026. (Policía Nacional de República Dominicana)

“Este comportamiento descendente es resultado de la labor conjunta de la Policía Nacional, las fuerzas militares y los organismos de inteligencia, bajo la dirección de la Presidencia”, sostuvo la Fuerza de Tarea Conjunta. La entidad recordó que el monitoreo permanente y la revisión semanal de los indicadores permiten ajustar las estrategias y responder de manera efectiva ante cualquier variación en los patrones delictivos.

El reporte finaliza con un balance de los principales logros alcanzados durante el último año en materia de seguridad ciudadana, destacando la consolidación de políticas públicas orientadas a la prevención y la mejora de la convivencia social.

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