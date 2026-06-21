Así cambió Henry Ford la historia: prometió repartir millones entre empleados y todos quisieron trabajar para él

La medida apuntó a retener operarios y evitar ausencias, manteniendo velocidad constante de fabricación, un factor que reducía costos por unidad y permitía precios más accesibles, mientras competidores advertían que no podían igualar esas condiciones en la industria - REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo

En enero de 1914, Henry Ford tomó una decisión que ningún empresario de su época habría considerado: destinar la mitad de las ganancias anuales de su compañía a un reparto directo entre sus trabajadores.

La cifra rondaba los 10 millones de dólares, una suma que podía crecer hasta 12 millones según cerrara el año. La noticia llegó a The New York Times la víspera de Reyes y, al día siguiente, 10.000 personas que no trabajaban para Ford se presentaron en la puerta de su planta en Detroit para pedir empleo.

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Lo que ese episodio reveló no fue solo la ambición de un industrial. Fue la demostración práctica de una idea que en 1914 sonaba subversiva y que más de un siglo después sigue siendo objeto de debate en las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo: que pagar bien a los empleados no es un gasto, es una ventaja competitiva.

Henry Ford repartió ganancias en 1914 y convirtió salarios altos en ventaja competitiva

Cómo reaccionaron las personas al anuncio de Ford

La planta de Ford Motor Company ya contaba con 15.000 trabajadores cuando se publicó el anuncio. Para ellos, entrar a la fábrica esa mañana fue más difícil que nunca: la multitud de aspirantes bloqueaba los accesos.

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El Detroit Free Press bautizó la jornada como “El Día de los Cinco Dólares”, en referencia al ingreso mínimo diario que la medida garantizaba, el doble del salario vigente hasta ese momento. Ford fue enfático en aclarar que no se trataba de un aumento de sueldo.

La base salarial se mantenía; lo que cambiaba era que cada trabajador recibiría, dos veces al año, una porción del dividendo generado por la empresa. Y eso aplicaba por igual al operario de línea y al encargado de limpieza, sin jerarquías ni excepciones.

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Cuando la prensa intentó encuadrar la medida dentro de una ideología política, Ford rechazó la etiqueta de socialista sin titubear. Su argumento era más pragmático que filosófico: una nación con decenas de miles de trabajadores bien remunerados y estables generaba más riqueza colectiva que un puñado de millonarios acumulando capital.

Las razones de Ford para apostar por los salarios

El industrial sostuvo que era mejor tener decenas de miles de personas satisfechas que unos pocos millonarios, y aplicó el beneficio sin jerarquías, con pagos semestrales ligados a ganancias, buscando estabilidad laboral y eficiencia sostenida en la cadena de montaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detrás de esa postura había un razonamiento productivo preciso. Ford había comprendido que la cadena de montaje solo generaba ventaja competitiva si operaba sin interrupciones y a máxima velocidad.

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La rotación de personal la frenaba. Un trabajador con un ingreso atractivo faltaba menos, producía más y no buscaba empleo en otra parte. Eso, multiplicado por miles de operarios, se traducía en menor costo por unidad y un precio final más accesible para el comprador.

Lo que Bill Gates entendió un siglo después

La lógica de Ford encontró un eco inesperado décadas más tarde en Bill Gates, cofundador de Microsoft. El empresario ha señalado en reiteradas ocasiones que nunca fue el mejor estudiante, pero que muchos de los alumnos más destacados de las universidades más selectivas del mundo terminaron trabajando para él.

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La observación apunta a algo que el sistema educativo mide con dificultad: la capacidad de detectar oportunidades, tomar decisiones bajo incertidumbre y transformar ideas en proyectos concretos. Gates sostiene que el mundo laboral, especialmente en sectores de innovación constante como la tecnología, exige habilidades que los exámenes no evalúan: adaptación al cambio, tolerancia al riesgo y velocidad de aprendizaje.

Ford vio en sus obreros una palanca de producción cuando todos los demás veían un gasto. Gates vio potencial donde el sistema académico veía mediocridad. Separados por un siglo, los dos empresarios compartieron una misma disposición: mirar a sus empleados y colaboradores desde un ángulo que el resto del mercado no consideraba. Esa capacidad de leer el talento humano fuera de los parámetros convencionales fue, en ambos casos, tan determinante para su éxito como cualquier innovación tecnológica o decisión financiera.

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