Sufrió una fractura de mandíbula en el debut del Mundial y ahora enfrentará a la selección argentina con una innovadora férula facial

El momento en que Stefan Posch se fracutró la mandíbula (Reuters)

La selección nacional de Austria realizó su último entrenamiento en Santa Bárbara, California, antes del viaje decisivo a Dallas, donde enfrentará a Argentina este lunes por el Grupo J del Mundial. En la práctica matutina, todos los futbolistas participaron a ritmo normal, incluido el defensor Stefan Posch, quien se reincorporó luego de una fractura de mandíbula sufrida en el debut ante Jordania. Según reportó la Corporación Austriaca de Radiodifusión (ORF), la presencia de Posch con una máscara protectora hecha a medida se convirtió en uno de los principales focos de atención en la previa del duelo mundialista.

La situación del lateral acaparó preguntas durante la jornada. El defensor, quien sufrió la lesión tras un choque con el arquero rival en el debut, se presentó al calentamiento sin el protector facial completo, optando por una férula mandibular. El futbolista manifestó su decisión de jugar si el dolor lo permite, mientras el cuerpo médico descartó la necesidad de una cirugía inmediata y priorizó el desarrollo acelerado de una máscara especial. Esta protección fue confeccionada en Los Ángeles y fabricada durante la noche en Phoenix, Arizona, según detalló la ORF.

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En la sesión del viernes, tanto Posch como David Alaba y Alessandro Schopf habían trabajado en forma diferenciada. El sábado, los tres participaron junto al resto del plantel. Sobre la carga de esfuerzos, Alaba y Schopf realizaron movimientos individualizados como medida preventiva y se reintegraron ya recuperados para la última práctica en suelo californiano.

El lateral Stefan Posch usará una férula para proteger la zona

La delegación austríaca recogió sus pertenencias tras la sesión y se trasladó a Dallas, donde este domingo completará la preparación final antes de medirse con la campeona del mundo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El recinto, con capacidad para más de 80.000 espectadores, albergará un encuentro clave para las aspiraciones de ambos equipos en la zona.

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En cuanto a la planificación táctica, la preocupación por el estado físico de algunos jugadores clave en la estructura de Rangnick. La baja confirmada de Christoph Baumgartner, mediocampista del RB Leipzig, por lesión muscular, obligará a modificar la alineación titular. Si durante la entrada en calor de este domingo la protección facial de Posch no resulta eficaz, el entrenador contempla retrasar a Konrad Laimer al lateral derecho y dar ingreso al juvenil Paul Wanner en la mitad de la cancha.

El rival, Argentina, llega tras un debut contundente en Kansas City ante Argelia, con una victoria por 3-0 que lo ubica en la cima del grupo por diferencia de gol. Austria, en tanto, sumó sus primeros tres puntos al vencer 3-1 a Jordania, con goles de Romano Schmid, Yazan Al-Arab en contra y Marko Arnautović de penal. El equipo austríaco sostuvo su característico juego de presión alta a pesar del desgaste físico, aspecto que será puesto a prueba frente al campeón defensor.

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Queda pendiente la confirmación oficial sobre la presencia de Stefan Posch en la convocatoria para el partido del lunes, aunque su participación parece encaminada. El grupo austríaco afrontará el duelo decisivo con todos sus efectivos disponibles, a excepción de Baumgartner, manteniendo la expectativa sobre la evolución de los últimos detalles físicos y tácticos antes de enfrentar a la selección argentina en uno de los partidos más esperados de la jornada mundialista.