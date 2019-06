"¿Por qué una mujer escribe sobre su padre? Si yo pudiera responder a esa pregunta sólo podría hacerlo en primera persona y para referirme a mi padre, a lo que tuvimos y lo que no durante la vida que compartimos. Hay algo imposible de universalizar, algo intestimoniable y al mismo tiempo común en esto. Todos tenemos, mal o bien, un padre", dice la licenciada en Letras y poeta Julieta Lopérgolo, autora de Para que exista esa isla (Postales japonesas), libro donde la despedida del padre genera preguntas y recuerdos, y donde las palabras intentan ordenar o nombrar lo innombrable: "Un día internaron a mi papá y yo estaba lejos, en Montevideo. Viajé para verlo, pero antes de llegar a Rosario lo internaron en terapia intensiva. Estuvo nueve días, los últimos, dormido. Mis hermanos y yo lo visitamos unos minutos, los que nos dejaban. Yo dormía poco y escribía mucho. Tiempo después me di cuenta de que gran parte del sentimiento que me empujaba a escribir era una gratitud enorme. Mi padre, que me impulsó toda la vida para que hiciera lo que yo quisiese, aun en esos momentos tan tristes me impulsaba, además, a escribir, algo que yo había abandonado y no sabía por qué. No diría que escribí para consolarme. Tuve un hermoso ataque de escritura, uno que me daba fuerzas y al mismo tiempo me arrasaba de un modo desconocido. Lo cierto es que una tarde en la unidad de terapia intensiva le conté a mi papá que estaba escribiendo. Estaba convencida de que él me escuchaba. La mañana siguiente a mi llegada me había apretado la mano con fuerza mientras yo lloraba como una descosida. A partir de ahí empecé a hablarle. Hasta el final le hablé". El momento de la despedida como catalizador y como bisagra. El dolor sacude y la escritura aparece como herramienta para socorrer y nombrar, para homenajear o recordar, y a veces también como exorcismo.