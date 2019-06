Alejandra Cau Cattan, de directora del Instituto Jujeño de Energias Renovables y Eficiencia Energetica. "A nosotras nos enseñaron a ser perfectas, ¡y la perfección no existe! Pero vamos a las reuniones con todo estudiado, somos aplicadas y das con gente que te dice '¡Hacete la tonta!'. No. Yo soy de Jujuy, tengo dos hijos y un marido que desde los 15 años es mi socio para la vida. Te hablan de una vida familiar balanceada y es tampoco existe. Sí podrá ser lo más balanceada posible (un día será un 75%, 25% y otro día al revés pero eso se va gestionando). Tener una familia y un trabajo donde hago lo que me gusta es posible. Y no dejo que nada me detenga. Me pongo nuevos desafíos porque no esperen a que les permitan sentarse a la mesa chica. Las mujeres esperamos que el hombre nos corra la silla y no. ¡Siéntense chicas! Las van a mirar mal pero después van a ver que se lo van a ganar".