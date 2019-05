LA MUJER MARAVILLA. Después de veinticinco años trabajando en la televisión (productora ejecutiva en la BBC y en la National Film and Television School, donde conoció a su Leonard, guionista y novelista), E. L. James decidió ir por su sueño y empezó a escribir, algo que siempre hizo como hobby. "Me quedé sin mi hobby", bromeaba en una entrevista reciente la autora que se identifica como una fanática de las series Game of Thrones y Stranger Things.