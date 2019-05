1. SOMOS MUJERES. "No es sólo una cuestión de género, va mucho más allá de nacer hombre o mujer. Nuestra función biológica tiene que ver con la creatividad, la transformación y el don de multiplicar. Sin embargo, a lo largo de todas las épocas fuimos debilitadas y sometidas por los hombres que entendieron que ellos eran los que tenían que dar y nosotras, recibir. Hoy tenemos que entender nuestra historia y liberarnos: aprender a decir que no cuando no queremos tener sexo, dejar de complacer visualmente al hombre y rechazar las propuestas que no nos interesan. Pero ojo, no tiene que ver con una lucha ni una guerra de polos, sino con una determinacion personal. Las que tenemos que cambiar la concepción de nosotras mismas somos las mujeres".