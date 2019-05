"Esta persona es familia para mí. Es una persona a la que amaba, a la que quería y por la que habría pasado todo el tiempo del mundo protegiendo. Pero él ha sobrepasado los límites y su comportamiento, del que creo que no puedo ni hablar… los mensajes privados que estoy recibiendo, las cosas que estoy escuchando, son tan groseras, que no creo que pueda protegerlo eso. No creo que pueda ayudar eso. Tengo que dejar esto ir", dijo Westbrook.