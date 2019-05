-Me enseña a vivir en el aquí y ahora. La única manera de correr es estar conectado con cada pisada, en cada respiración y cada kilómetro. Eso me ayuda a calmar la mente y a estar presente en el momento. Todo el tiempo descubro mis debilidades y mis fortalezas. Y todo eso después lo aplico en la vida. Cada entrenamiento es un reflejo de lo que es mi vida. Ahora sé que soy yo la que se pone los límites. Correr me empoderó, me fortaleció y me volvió más consciente. Más allá de lo físico, aprendí que si yo no me muevo, nadie se va a mover por mí. El running me cambió la vida.