DEL ALTAR AL READY TO WEAR. Hija de un exitoso hombre de negocios y una sofisticada modelo y diseñadora de modas infantil, Monique Lhuillier nació en 1971 en Filipinas. A los 11 años ya dibujaba sus diseños, elegía telas y personalizaba sus vestidos con las modistas de la marca de su madre. Pasó su juventud en un internado suizo, y luego estudió en el Fashion Institute of Design and Merchandising.