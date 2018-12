En compañía de Sabrina Cartabia, la abogada de Thelma, continuó su relato: "Entonces, me hace dos preguntas: la primera si yo seguía en contacto con ella y le respondí que no, que ya no la veía. Y la segunda, que es la que me sorprendió y me dio la sensación de que intentaba manipularme, fue: ¿Te acordás que en aquel momento me comentaste que Thelma tenía fantasias conmigo?". Y ahí me broté porque eso no fue así: jamás le dije eso, nunca tuve esa conversación con él porque esa charla con Thelma no existió. Y así se lo expresé, bien claro. Luego me pidió disculpas por meterme en ese lío y cortamos".