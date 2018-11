-Yo no escondo nada. Cuando me entero que mi peinador o mi maquillador están trabajando con otra artista y no me contaron que lo iban a hacer, les mando mensajes del tipo: "¡Ah! No sabía que ibas a maquillar a…". Creo que no debería estar haciéndote estas confesiones porque terminaré espantando a cualquier chico interesado en conocerme, ¿no? (suelta una carcajada).