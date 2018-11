De chica –como todo– era más fácil. Pelearse con una amiga tenía sus frases rituales, empezando por "Corto mano, corto fierro, que te vayas al infierno", que era la declaración formal de fin de la amistad. En una sola línea informábamos (o nos informaban) que ya nada sería como había sido. En esa fórmula inocente y fatal quedaba todo claro.

A medida que crecemos todo se vuelve más turbio. Más cobardón. Es pues la inacción la que habla por nosotros, el dejar de hacer. Si dejás de escribirle o de whatsappear con una amiga se da por sobreentendido que ya no la considerás tal. En el caso de los familiares, los saludos de cumple y de Navidad tienen esa misma función: año en el que la tía Coca ya no te llama con su voz de lija para desearte lo mejor, año en el que seguro está enojada. En el ámbito laboral la cosa se pone aún más opaca y ya no son las declaraciones las que hablan, sino los silencios. Unos silencios sonoros de tan callados y llenos de miradas de reojo y gestos mal disimulados. ¿Tu compañera de oficina se calla o cierra la pantalla de la compu cuando te acercás? Listo, fuiste. Ya no te considera como alguien cercano y su repentino ataque de discreción te lo dice. Lo mismo vale para el silencio automático (te acercás a la máquina de café y todos se callan) y para la no consulta a la hora de pedir el almuerzo. Si el habitual "¿y vos qué quéres?" ya no se deja oír, es porque en tu oficina está todo mal con vos. ¿Ves qué triste todo? Tardamos millones de años en desarrollar un lenguaje para poder entendernos con los demás y ahora que la vamos de techies y de evolucionados, nos llamamos a silencio. ¿Quién entiende a los humanos? x