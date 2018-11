Reyes de la belleza

Hace muy poco, durante los Juegos Olímpicos de la Juventud, la vieja disputa volvió a estallar. La cosa fue así: mientras que los atletas del beach vóley jugaban con pantalones largos, ellas lo hacían con unas microbikinis que les dejaban las pompas al aire y al sol. Las feministas se les fueron al humo: ¿por qué nosotras debemos mostrar lo que ellos esconden? ¿Por qué ellos pueden mirar lo que nosotras no? Muy en confianza, te cuento que no me dan muchas ganas de andar oteando una cola peluda y fláccida por tevé. Pero, además, creo que acá hay otra cuestión en juego (¡cuac!) y es que muy pocos hombres son realmente lindos sin ropa.