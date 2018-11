"La importancia de un mercado no tiene que ver sólo con la facturación. Nosotros no lo vemos así y elegiríamos estar acá incluso si no ganáramos", aclara el CEO. Contra todo pronóstico, la primera semana de la tienda superó ampliamente las expectativas de facturación e incluso por momentos se vieron obligados a regular el ingreso, por la cantidad de gente que había.