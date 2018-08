-No, no. O yo al menos no la tengo. Sí debo destacar algo de Lucas: el jamás intentó cambiarme. Nunca me critica ni me pide que deje de hacer algo porque no le gusta. Es un hombre que me quiere y respeta tal cual soy y me hace sentir querida, cuidada y, a la vez, libre. Todo eso es muy importante para mí.