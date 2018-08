-Mirá, hace unos años estaba muy naturalizado que cualquier productor o actor podía desubicarse con total impunidad porque las mujeres no hablábamos, aceptábamos la humillación en silencio. Yo una vez fui a un cásting y un productor me pidió que me desnudara porque quería verme bien para decidir si yo daba o no para el personaje. No quise y me dijo "tal actriz lo hizo". Obvio que no me dieron el personaje. Creo que estas situaciones van a dejar de pasar y lo celebro con orgullo y felicidad. Mi novio dice algo con lo que coincido: "Tantos años se las hemos hecho pasar tan mal a las mujeres que ahora banquémonos calladitos que estén enojadas con nosotros. ¡Hasta con lo que nos portamos bien! Nuestro deber es comprender, acompañar y respetar. Nada más". Creo que eso es, exactamente, lo que deben hacer.