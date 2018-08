–Me molestó porque nos habían invitado a una obra con los chicos y nos aseguraron que no iba a haber prensa, que fuéramos tranquilas. Cuando estábamos ahí con las nenas se nos vinieron al humo mil periodistas y camarógrafos. Escuchar después que criticaran a Wanda porque no quiso hablar me enojó, porque yo me puedo bancar mil críticas cuando no sé qué pasó y no me meto, pero esta vez estaba ahí y fue re violento.