Lagom es el largo del pelo de la modelo sueca Elsa Hosk, el medio justo. O el look de la actriz Alicia Vikander: ni excesivo ni moderado, acertado. Es el interiorismo nórdico: ni aburrido ni barroco, práctico; lo mismo sucede con su gastronomía, la medida justa. Es no quedarse en la oficina hasta las 20, pero tampoco abusar de largas pausas para el café. Lagom no es ni mucho ni poco, sino todo lo contrario: suficiente.