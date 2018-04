Con una diferencia para nada menor: luego de la muerte de un familiar de Kim Cattrall, a principios de febrero, el mensaje de condolencias en Twitter de su archirrival Parker terminó por hacer explotar el escándalo. Cattrall anotó en Instagram, desde su cuenta: "Mi mamá me preguntó hoy 'Cuando @sarahjessicaparker, esa hipócrita, te va a dejar tranquila? Tu aparición continua es un doloroso recordatorio de cuán cruel fuiste antes y ahora. Permitime dejar esto bien en claro (si no lo he hecho hasta ahora). Vos no sos mi familia. Vos no sos mi amiga. Te escribo para decirte por última vez que pares de explotar nuestra tragedia para recuperar tu aspecto de chica buena. No necesito tu amor ni tu apoyo en este momento trágico", agregó, arrobando a su colega.