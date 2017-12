-Decime la verdad, ¿los popstars no pueden blanquear sus relaciones?

-Yo lo diría abiertamente, no me importaría. No creo que me haga perder fans. Ellas tienen que entender que todos somos seres humanos y, al final, el hecho de ser artista no me quita la posibilidad de tener los mismos sentimientos que otros. Todo el mundo se enamora y quiere que le vaya bien en el amor. Más adelante me gustaría tener una novia y familia como cualquiera. Obviamente que está en mi plan de vida, pero ahora no me queda mucho tiempo.