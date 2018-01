Las salidas con las chicas cambian. Antes íbamos a una cervecería artesanal a emborracharnos. Ahora vamos a juntar las botellitas. ¡Es que son tan lindas! ¡No sabés lo que quedan las flores en esas botellitas! Mis grupos de WhatsApp no me mandan fotos de tipos en bolas, me mandan ofertas de aceite de argán para el pelo, de cápsulas de chía para el colesterol y de sesiones de electrodos para la autoestima. A los 20, me hacía el día si antes de ir a trabajar me llamaba mi novio. Ahora me hago el día si antes de salir a trabajar termina el lavarropas y puedo colgar toda la ropa, ¡qué felicidad!

El concepto de aprovechar el tiempo cambia radicalmente. Llegan las vacaciones de verano y una piba de 20 piensa en tomar sol, salir todos los días y dormir. Yo pienso en sacar todos los turnos para hacerme el chequeo anual. ¡Yo ya gané! Otro punto que cambia son las salidas de pareja. ¿Qué hago?, ¿voy al cine?, ¿a cenar? ¿Y si mejor nos quedamos y "curtimos"? Porque para las tres cosas tengo que contratar a alguien más, eh.

Es que para tener "los nuevos 50", además de combatir la celulitis, las arrugas y las canas, tenés que estar al día con las temporadas de las series del momento; saber de qué se trata el sexting; que tus hijos no aprietan, sino que chapan; que si toman de más no vomitan, caldean; que si te dicen MILF, es que estás buena y que Eruca Sativa no es una nueva enfermedad que transmite el dengue, sino un "conjunto" de rock.