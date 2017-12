Y entre tantas mujeres que admira, eligió a un hombre polémico como invitado: Gustavo Cordera, ex líder de La Bersuit, procesado por "incitación a la violencia colectiva" por declarar en una charla con estudiantes que "algunas mujeres necesitan ser violadas". "Gustavo tocó fondo, la sociedad lo castigó merecidamente y él pidió perdón –expresa Charo–. Yo decido creer en su arrepentimiento y en su cambio porque considero que mi función como artista y como colega es no soltarle la mano. Defiendo los derechos de las mujeres, soy feminista, si él no hubiera pedido disculpas ni manifestado sus ganas de cambiar, mi decisión de mantenerlo en el disco hubiera sido distinta".