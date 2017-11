Así se llama su colección cápsula de la que acaba de salir la segunda edición. "Soy amiga de los chicos de Los Vados desde hace muchos años. Hace bastante empecé a tener mis propios diseños y a personalizar mis accesorios. Apenas me ponía un collar y lo subía a mi cuenta de Instagram (@aguscasanova) me dejaban comentarios positivos y me decían que los querían. Ahí me di cuenta de que podía explotar esa veta", cuenta Agustina.