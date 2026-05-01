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La insólita imagen de la monarquía internacional reunida en Suecia que podría no volver a repetirse: con la reina Sofía en primera línea y más de 10 reyes

En la última década se han ido reduciendo las reuniones de las casas reales europeas como la que ha conseguido celebrar el rey Carlos Gustavo de Suecia por su 80 cumpleaños

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La monarquía internacional se reúne en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Instagram)
La monarquía internacional se reúne en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Instagram)

La reciente imagen de la monarquía internacional reunida en Estocolmo con motivo del 80º cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia ha dejado patente un cambio de ciclo en las relaciones entre las casas reales europeas, especialmente las escandinavas. El evento, que se ha llevado a cabo este 30 de abril en el Palacio Real de Estocolmo, ha reconfigurado el tradicional bloque escandinavo, mostrando un enfoque más institucionalizado y selectivo en la representación de los diferentes linajes reales.

La celebración del 80º aniversario de Carlos Gustavo de Suecia constituye un hito significativo: además de lograr reunir a numerosas casas reales, ha puesto de manifiesto la transición de una lógica familiar hacia una lógica institucional en la organización de estos grandes actos. El monarca ostenta en la actualidad el reinado en activo más prolongado de Europa, circunstancia que subraya la relevancia del evento y que queda reflejada en la composición y el perfil de la lista de asistentes.

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Durante décadas, la relación entre las monarquías de Suecia, Dinamarca y Noruega se caracterizaba por una presentación unificada, fruto de lazos de sangre recientes y compartidos. Tradicionalmente, la asistencia a eventos como este respondía a una inercia casi automática de carácter familiar, en la que los vínculos personales y transversales entre generaciones reforzaban tanto la cooperación institucional como el propio sentido de pertenencia al bloque escandinavo.

La monarquía internacional se reúne en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Instagram)
La monarquía internacional se reúne en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Instagram)

Las casas reales escandinavas, unidas

Sin embargo, este patrón ha cambiado de manera significativa en el contexto actual. Tal como ha quedado patente en esta ocasión, la asistencia se determina ya menos por afinidades familiares y más por criterios institucionales y reputacionales. Entre las ausencias más notorias figuran la princesa Marta Luisa, separada de la Casa Real noruega, y la princesa Mette-Marit, cuya situación personal incluye una enfermedad pulmonar, una vinculación con el Caso Epstein y la circunstancia judicial de un hijo en prisión preventiva.

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El fenómeno de dilución de los lazos consanguíneos tiene raíces en el cambio de modelo matrimonial de las principales casas reales escandinavas. Tanto la madre de Haakon de Noruega como la de Margarita de Dinamarca nacieron princesas de la casa sueca, y el primer rey de la Noruega moderna, Haakon VII, abuelo del actual Harald, era un príncipe danés, consolidando así una red familiar directa.

Los reyes de Tailandia y Dinamarca en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)
Los reyes de Tailandia y Dinamarca en el cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)

Esa tradición fue la norma hasta que los actuales monarcas, Margarita de Dinamarca, Harald de Noruega y Carlos Gustavo de Suecia, contrajeron matrimonio con personas ajenas a la realeza. Los vínculos subsidiarios, como el de los ahijados, se han mantenido parcialmente, pero han perdido fuerza frente a la tendencia de blindar la reputación institucional.

La reina Sofía en representación de España

Ahora, los actos de este calibre se encuadran como eventos de Estado, dejando atrás la espontaneidad familiar previa. Lejos de este bloque escandinavo, también es muy difícil reunir a tanta realeza de distintas partes del mundo. De hecho, en el caso de España, ha sido la reina Sofía quien ha acudido en representación de los reyes Felipe y Letizia. Además, ha habido ausencias de representaciones de casas reales europeas, como la británica, la griega o la monaguesca.

La reina Sofía del brazo del gran duque de Luxemburgo en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)
La reina Sofía del brazo del gran duque de Luxemburgo en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia (Grosby)

En paralelo, la última década ha deparado una reducción considerable de miembros en activo dentro de todas las casas reales europeas, una política motivada por escándalos, mayor escrutinio público y la necesidad de mantener la reputación en un entorno cada vez más crítico. Ante este panorama, resulta plausible considerar que la celebración de este 80º cumpleaños pueda marcar el cierre de una etapa.

La lista de invitados del cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia

La tendencia hacia una representación reducida, más calculada y referida solo a los miembros centrales de cada casa real parece consolidarse, marcando el final de las grandes fiestas abiertas de la monarquía europea tal como se conocían hasta ahora. La concentración institucional y la segmentación por bloques institucionales sustituyen al antiguo espíritu de clan familiar, algo que esta cita en Suecia ha dejado especialmente visible.

La reina Sofía inaugura la muestra Raíces Bíblicas de Picasso en la Catedral de Burgos. (Europa Press)

La lista de personalidades que han acudido a Estocolmo incluye nombres muy destacados: el rey Felipe y la reina Matilde de Bélgica, Federico y María de Dinamarca, junto a Margarita y la princesa Benedicta; la princesa heredera consorte Sofía de Liechtenstein y su hijo el príncipe Joseph Wenzel, que a sus 30 años se estrena en un evento de este rango; el gran duque Guillermo y la gran duquesa Estefanía de Luxemburgo, además del gran duque Enrique; la princesa Beatriz de los Países Bajos, anterior reina.

Tampoco se han perdido el evento el rey Harald y la reina Sonia de Noruega, acompañados del príncipe Haakon; el rey Rama X y la reina Suthida de Tailandia; Margarita, Custodia de la Corona de Rumanía, y el príncipe Radu; el príncipe Alejandro y la princesa Catalina de Serbia, junto a los herederos Felipe y Danica; el duque Francisco de Baviera y su pareja, el doctor Thomas Greinwald; y el príncipe Huberto de Sajonia-Coburgo-Gotha y la princesa Kelly.

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