No es fácil hacer reír… Y menos cuando estás frente a gente sufriendo. "Para nosotros es una gran responsabilidad venir a visitar a los enfermos y sus familiares. Ayudar a los demás es lo mejor que me pasó en la vida. Me llena el alma", asegura Malcriada mientras me ayuda a convertirme en una de ellos. Entre todos me armaron un outfit improvisado, pero que sirve para camuflar mi rol de periodista: pantalones babucha azul, un blazer marrón, un sombrero de mimbre y la infaltable nariz roja. Un payaso grandote con cara de padrazo me presta un trapito rojo que me pone de bufanda y ya estoy lista para salir a recorrer el hospital: "Alegrañatas hace tanto bien a los pacientes como a los payasos que lo integran. Soy un apasionado de la causa. Es un lugar de mucha contención donde el amor al otro se expresa libremente y uno puede sentirse muy mimado", resume Michael Lapidoth (49), alias Cachete.