-Sí. Esa frase que siempre odié es muy cierta. Hay gente a la que el peso no le es un tema, le pasa por otro lado. Con todo esto, muchos me acusaron de estar promoviendo el mensaje de que para ser feliz hay que estar flaca y nada que ver, no creo eso. No soy ejemplo de nada, ni pretendo serlo. Lo único que cambió ahora es que me gusto más y es más cómodo vestirme. En lugar de probarme algo veinte veces, me pongo un jean y más o menos estoy. También me siento más liviana y eso me sirve para la vida. Había posturas, en yoga, con las que me costaba más respirar y ahora no. Además, estoy haciendo tele, estoy en un medio de mierda. Pasa algo y el "esta gorda" es lo primero que sale. Ante cualquier pavada que diga, la gente no dice "boluda", dice "gorda". Somos muy crueles. No cumplir con los cánones de belleza sigue siendo muy condenado. Pero no es que ya resolví todo, pero sí me siento mejor y más segura. Sentirse mejor con una misma te cambia en varios aspectos de la vida.