TODO VEGANO. El café orgánico con leche de almendras para llevar es uno de los hitazos de Natgen, una tienda vegana ubicada en la zona de outlets de Villa Crespo (también tienen sucursal en Colegiales). Cuesta entre $ 45 y $ 60, según la medida, y es una gran opción para los intolerantes a la lactosa, los veganos y los amantes del buen café. En esta pequeña tienda la premisa es ofrecer productos libres de crueldad animal "¡y ricos!", aclara entusiasmado Lolo Generoso, uno de los dueños y cocineros del lugar. "No ofrecemos nada que no comeríamos. No vendemos sólo cosas light, ni sólo orgánicas, nuestra oferta es 100 % vegana y, al no contener grasas de origen animal, es más saludable" . De elaboración propia, se destacan la veggie burger de quinoa, que viene con tomate, lechuga, zanahoria, rúcula y salsa barbacoa en pan bagel : un superalmuerzo por sólo $ 65; también el taco de humus de almendras y vegetales ($ 80) y los yogures de leche de coco y almendras, que son un verdadero manjar ($ 70).