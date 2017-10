-No, para nada. Decir que yo bailo ballet es prácticamente faltarles el respeto a las bailarinas. Es una disciplina súper compleja y las chicas se preparan desde los cuatro años. Yo no sólo no sabía bailar, sino que jamás fui deportista porque sufro de trastorno de ansiedad. Me agito y no la paso bien. Siempre me costó mucho la constancia con el deporte, estar en movimiento me paraliza.