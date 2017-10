En 2011, durante la boda de Moss con el rockero Jamie Hince, Lila Grace se destacó como digna heredera de la belleza de su madre. Más tarde, en 2013, posó para el codiciado número de septiembre de la revista Vogue, donde la joven confesó: "No sé si me voy a dedicar al modelaje. Me encanta el diseño de ropa". ¿Qué más se sabe de ella? Es la primera, y seguramente la única, que juzgó el look de Kate. "Mi hija es quien critica mi estilo. Me dice: 'No, mamá, no te podés poner eso'", declaró la top.