MODA DE MUSEO. Los diseñadores no sólo exponen en los museos, ¡muchos tienenel suyo propio! Tal es el caso de Balenciaga en su pueblo natal, Getaria (España), donde se exponen sus mejores creaciones. El italiano Armani no se queda atrás y exhibe una muestra permanente en Armani/Silos, cito en Milán. Otra firma italiana, Gucci, cuenta con museo propio, aunque ahora se encuentra cerrado temporalmente. Y como soñar no cuesta nada, las invitamos a darse una vuelta por el museo de Valentino. No se preocupen que no tiene costo alguno, no hay que sacar pasajes ni tomarse días de vacaciones porque es virtual, así que podrán adentrarse cuando quieran, desde el lugar que prefieran y deleitarse con sus románticas creaciones. Chanel aún no tiene museo propio, aunque este año anunció que costeará los gastos para que el Palais Galliera inaugure una sala en la cual exponer su colección permanente (más de 200.000 prendas, accesorios y documentos). Su inauguración está prevista para finales de 2019 y se llamará Salles Gabrielle Chanel.