Pelo

No hay pros ni contras de rapar al bebé. Es sólo una cuestión estética. Se los puede pelar desde el nacimiento. Generalmente nacen y al otro día ya se los pela. Eso sí, es recomendable que lo haga una enfermera o neonatólogo del lugar donde nació. ¿Es cierto que el raparlos hará que les crezca el pelo más rápido y más fuerte? No. Es un mito. Les crecerá igual que si no lo hacemos.