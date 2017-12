Si nunca hiciste ejercicio ni practicaste yoga, la instructora Florencia Beber, recomienda que comiences una vez cumplidas las 12 semanas de embarazo, siempre con la autorización médica correspondiente. Si en cambio ya tenés tu práctica, probablemente no haga falta que cortes, pero por las dudas, consultalo con tu obstetra. "Lo importante es adoptar un criterio de progresión donde el cuerpo no sienta nada brusco de golpe, sino empezar la práctica paso a paso. Depende mucho del físico o de la preparación previa que tenía el cuerpo antes de quedar embarazada. Siempre se van haciendo las adaptaciones tanto para los meses de embarazo, como para el cuerpo de la mujer. Si recién empezás y tenés el cuerpo sin entrenar, es lógico que no vayas todos los días, y si practicás diariamente, probablemente necesites más días de yoga. En este sentido es muy personal, porque depende de la necesidad y el estado", indica la especialista.