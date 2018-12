¿Influye en este padecimiento la personalidad de cada una? Sí, definitivamente. "La forma en que pensamos y percibimos la vida puede estresarnos más que la realidad en sí misma", afirma la licenciada María Eugenia Calvo, psicóloga (M. N. 44.884), y continúa: "La necesidad de control, de expectativas, de demostrar que soy capaz, pueden ser autoexigencias que sólo nos generen agotamiento y malestar". ¿Cómo detener esa escalada de estrés perjudicial para la salud? "Si registramos una sensación de cansancio extremo, sería bueno adoptar una actitud de toma de conciencia respecto de lo que estamos haciendo y hasta dónde somos capaces de llegar. Ser coherentes al momento de determinar eso que puedo hacer y que es saludable para mí y diferenciarlo de aquello que, al menos por el momento, no puedo manejar", dice Acuña. "Podemos priorizar los objetivos a alcanzar de acá hasta fin de año. Evaluarlos con plena conciencia: ¿cuánto de nuestra supervivencia se juega en llegar a hacer todo lo que tengo que hacer? ¿Debo cumplir o quiero cumplir? Me puedo detener a pensar unos segundos: he llegado hasta acá por decisión propia. Ahora puedo elegir cómo quiero seguir", reflexiona Calvo.