¿Te suena? Seguro que sí. Y más porque entre mediados de noviembre y fin de año, el fin de ciclo llega con creces de autopresión desmedida. Inconscientemente se sobredimensiona la urgencia por cumplir con el objetivo planeado, a costa de nuestra salud psíquica y mental. Incluso sin tener en cuenta, dice Colombo, que no somos los mismos que hace unos meses. Además, quizás concretar ese proyecto no era tan importante o fundamental en nuestras vidas como imaginábamos. Si no lo hubiéramos cumplido. Es sensato, ¿no? Por otro lado, comparte Colombo, el cansancio extremo y el estrés no suelen irrumpir de un día para el otro. El problema es que solemos perder contacto con el balance interior, con el límite que te advierte que, por ejemplo, esa noche tenés que quedarte en casa y no ir a la fiesta o decir que no a ese ofrecimiento laboral que te obliga a no desconectar el fin de semana. Y en tiempos en los que la tecnología nos mantiene sujetos al mundo es prioritario establecer momentos off line y empezar y terminar lo que iniciamos. El efecto es el mismo que el de tener varias pantallas abiertas en la compu a la vez: nos ralentizan la mente. Todas son, por fortuna, habilidades que se entrenan. ¿Empezamos?