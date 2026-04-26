Operativo en Tepito asegura 15 millones de pesos en mercancía pirata rumbo al Mundial 2026

Un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX custodia mercancía deportiva presuntamente apócrifa durante un operativo en la zona de Tepito. (Cuartoscuro)

La Copa del Mundo 2026 aún no da el pitazo inicial, pero las autoridades mexicanas ya activaron una estrategia para combatir la comercialización no autorizada de productos vinculados al torneo. La disputa se librará en mercados, plataformas digitales y puestos ambulantes.

Desde el Palacio Postal de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y representantes de FIFA realizaron la entrega oficial de la declaratoria de Marca Famosa a la FIFA y al Trofeo de la Copa Mundial, un reconocimiento que refuerza el marco legal para proteger la identidad comercial del torneo en territorio nacional.

Autoridades inspeccionan establecimientos en Tepito, Ciudad de México, incautando mercancía deportiva presuntamente apócrifa relacionada con el Mundial 2026, como parte de la "Operación Limpieza". (Cuartoscuro)

Operativo en Tepito y campaña de concientización

Santiago Nieto, director general del IMPI, informó que en lo que va de 2026 ya se realizó un operativo en Tepito donde se aseguraron más de 81 mil piezas, valuadas en aproximadamente 15 millones de pesos, además de 25 toneladas de mercancía decomisada.

En paralelo, el funcionario anunció la campaña “Métele un gol a la piratería”, que operará durante los 35 días del torneo y abarcará artículos de merchandising y venta de boletos.

“Necesitamos ir de manera unida para combatir la piratería”, señaló Nieto durante el evento.

Actualmente existen 1,489 marcas de FIFA registradas y vigentes en México, estructura que, según las autoridades, permitirá actuar ante usos no autorizados de logos, imágenes o productos oficiales.

Correos de México prepara estampilla conmemorativa

En el mismo evento, Violeta Abreu, directora de Correos de México, anunció una emisión especial de estampillas en motivo del Mundial 2026. El diseño aún no se ha revelado, aunque podría incluir estadios, el trofeo o referencias a las ciudades sede.

Abreu vinculó el anuncio con el eje del evento: “Así como esa memoria se ha construido, también se debe proteger”, indicó, al señalar que las piezas postales también quedan bajo el amparo del IMPI.

Las voces oficiales

Jurgen Mainka, director de FIFA México, describió la protección de marca como una pieza esencial en la organización del torneo: “Es una declaración institucional de la mayor relevancia”, sostuvo.

Gabriela Cuevas, representante de México para el Mundial 2026, planteó que el torneo debe convertirse en una oportunidad para fortalecer al país más allá de lo deportivo.

Con el inicio del torneo acercándose, las autoridades anunciaron que los operativos continuarán en los meses previos al arranque del Mundial.