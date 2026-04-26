Colombia

Capturan a ‘influencer’ señalado por extorsiones en Barranquilla: su contenido como ‘cobradiario’ en redes lo delataron

Las autoridades vincularon al creador de contenido en una red de cobradiario contra comerciantes en la capital del Atlántico; el influencer manifestó su inocencia

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La detención de Junior Chacón, conocido como el cobradiario de moda, expone la conexión entre el humor viral y la economía criminal del gota a gota en Barranquilla - crédito Junior Chacón - Facebook/Policía Nacional de Colombia
La detención de Junior Chacón, conocido como el cobradiario de moda, expone la conexión entre el humor viral y la economía criminal del gota a gota en Barranquilla - crédito Junior Chacón - Facebook/Policía Nacional de Colombia

La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció la captura de siete personas y la aprehensión de un menor de edad, acusados de integrar una estructura orientada a la extorsión en la capital del departamento del Atlántico.

Entre los detenidos, se encuentra el reconocido creador de contenido digital Junior Chacón, en donde las autoridades le incautaron su motocicleta con la que realizaba los supuestos actos ilegales, así como $3.980.000 en efectivo, teléfonos, armas de fuego y material para intimidar.

Las autoridades capturaron a siete personas y un menor en un operativo contra la extorsión, incautando $3.980.000, armas y motocicletas utilizadas en cobros ilegales - crédito Junior Chacón/Facebook
Las autoridades capturaron a siete personas y un menor en un operativo contra la extorsión, incautando $3.980.000, armas y motocicletas utilizadas en cobros ilegales - crédito Junior Chacón/Facebook

De acuerdo con el reporte oficial, citado por El Tiempo, los presuntos delincuentes exigían pagos extorsivos a comerciantes en barrios populares de Barranquilla y Soledad, cuyos pagos fluctuaban entre $500.000 y cinco millones de pesos, delineando un patrón de violencia económica y social que se replica en toda la zona del Atlántico. En ese entramado, estaría vinculado el nombre de Chacón.

Además, las autoridades recordaron que los hoy procesados registraban al menos cinco anotaciones por delitos como porte ilegal de armas, concierto para delinquir, receptación y tráfico de estupefacientes.

La investigación policial reveló que los contenidos aparentemente inofensivos de Chacón ocultaban la promoción y ejecución de delitos de extorsión - crédito Junior Chacón/Facebook
La investigación policial reveló que los contenidos aparentemente inofensivos de Chacón ocultaban la promoción y ejecución de delitos de extorsión - crédito Junior Chacón/Facebook

¿Quién es Junior Chacón?

Durante años, el personaje conocido como “el cobradiario de moda” –interpretado por Junior Chacón– se consolidó en Facebook como referente de un humor viral en Barranquilla, al representar a un cobrador del gota a gota: un préstamo informal con cuotas diarias y amenazas disfrazadas de broma.

La historia de Junior Chacón es resultado de esa fusión entre influencia digital y prácticas delictivas. Aunque en principio sus videos replicaban situaciones humorísticas y exageradas, las autoridades han constatado que el personaje y el individuo eran, en los hechos, la misma persona.

Para la Policía, Chacón no solo imitaba, sino que ejercía el oficio ilegal de cobrador, teatralizando en redes sociales procedimientos reales de intimidación y extorsión frente a una audiencia superior a los 683.000 seguidores.

Las autoridades aseguran que Junior Chacón utilizó su influencia digital para encubrir y promover mecanismos ilícitos en Barranquilla - crédito Junior Chacón/Facebook
Las autoridades aseguran que Junior Chacón utilizó su influencia digital para encubrir y promover mecanismos ilícitos en Barranquilla - crédito Junior Chacón/Facebook

Posterior a su detención, el influencer hizo una publicación en su cuenta de Facebook en la que manifestaba su inocencia frente a los delitos imputados en su contra.

Amor recuerda que la verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie, sin importar cuánto tiempo pase aquí estamos todos los que te queremos y sabemos quién eres una excelente persona (...) Gracias a todos la buena muchas bendiciones”, fue el comentario expuesto por el influencer en la red social, que generó diversos comentarios a favor de Chacón, en el que clamaron por la pronta libertad del creador digital.

El influencer reiteró su inocencia del caso - crédito Junior Chacón/Facebook
El influencer reiteró su inocencia del caso - crédito Junior Chacón/Facebook

El ‘gota a gota’ digital

El gota a gota, lejos de ser una alternativa financiera legítima, está tipificado como delito en Colombia, con sanciones que comprenden entre 32 y 90 meses de prisión y multas que pueden alcanzar 300 salarios mínimos, de acuerdo con el artículo 305 del Código Penal y la regulación de la Superintendencia Financiera.

De acuerdo con las autoridades, la proliferación de estas redes se vincula a la exclusión del sistema bancario formal, lo que lleva a miles de pequeños comerciantes a aceptar condiciones de usura acompañadas, en muchos casos, de amenazas, lavado de activos y violencia letal.

Una de las consecuencias más visibles de esta ilegalidad normalizada es el silencio forzado: los cobradiarios no denuncian amenazas ante las autoridades, pues hacerlo implicaría reconocer su propia actividad ilícita, lo que los deja atrapados en una zona gris sin protección legal y expuestos a la extorsión y al homicidio, según mencionaron a El Tiempo.

El uso de redes sociales como blindaje simbólico, al convertir prácticas delictivas en piezas de entretenimiento viral, ha diluido la percepción de riesgo y legitimado ante el público fenómenos que sostienen una estructura criminal amplia.

La mujer sostenía encuentros sexuales en algunos de los casos - crédito Pexels
Imagen de referencia - Los mecanismos de cobro del 'gota a gota' incluyen amenazas y violencia física contra deudores y sus familiares ante cualquier atraso en los pagos - crédito Visuales IA

Este fenómeno no es aislado. Además, de Junior Chacón. se contempla el caso de José Manuel Albino Barrios, conocido como Eykon el Cole.

En este caso, Eykon construyó su comunidad digital dramatizando escenas propias del pagadiario. Sin embargo, el 13 de agosto de 2025, agentes del CTI de la Fiscalía lo capturaron en el barrio San Luis por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

La investigación indica que el 28 de mayo de 2024, Albino habría disparado por la espalda contra un vendedor tras una discusión por el pago de una deuda de 360.000 pesos, dejando en riesgo también a un menor de ocho años, según reveló el diario mencionado.

Ambos casos son ejemplos de cómo estas figuras transforman la violencia cotidiana en productos de consumo online, mientras que la realidad de la economía criminal del gota a gota sostiene una cadena delictiva que no distingue entre el personaje virtual y el individuo real.

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