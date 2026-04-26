México

¿Cuánto cuesta el gas LP? Este será su precio del 26 de abril al 2 de mayo de 2026

Guía breve con montos actualizados y claves para entender las variaciones regionales

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Gran tanque horizontal de gas LP beige sobre losa de concreto en el patio trasero de una casa, con tuberías amarillas conectadas a la vivienda y césped.
La actualización semanal de los precios máximos del gas LP facilita a los consumidores conocer el costo real según su localidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la semana del 26 de abril al 2 de mayo de 2026, los costos máximos del gas LP continúan disponibles a través de canales oficiales. Esta información permite a los consumidores conocer con precisión cuánto deben pagar según su ubicación, reduciendo el riesgo de cobros indebidos.

Las diferencias entre zonas tienen explicación. Elementos como la logística de distribución, el almacenamiento y las condiciones de infraestructura impactan directamente en el precio. Por ello, no es raro que municipios cercanos presenten cifras distintas.

Mantenerse informado se ha convertido en un hábito cada vez más necesario. Consultar estos datos no solo ayuda a comparar, también fortalece la vigilancia ciudadana en un mercado fundamental para la vida cotidiana.

Costos registrados en distintas regiones

Un tanque blanco de gas LP, horizontal y grande, se encuentra en un jardín verde con césped cortado, frente a una casa de color claro y un cerco de madera.
Factores como la logística, el almacenamiento y la infraestructura determinan las variaciones en los precios del gas LP entre regiones cercanas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación, se muestran ejemplos recientes con precios por kilogramo y por litro con IVA:

  • Aguascalientes - Jesús María - $20.04 - $10.82
  • Aguascalientes - Pabellón de Arteaga - $20.04 - $10.82
  • Zacatecas - Tabasco - $20.48 - $11.06
  • Zacatecas - Tepechitlán - $20.48 - $11.06
  • Baja California Sur - La Paz - $21.91- $11.83
  • Baja California Sur - Los Cabos - $22.60 - $12.21
  • Chiapas - Altamirano - $20.33 - $10.98
  • Chiapas - Chanal $20.33 - $10.98
  • Chihuahua - Nuevo Casas Grandes - $19.23 - $10.39
  • Sonora - Bacadéhuachi - $19.23 - $10.39
  • Ciudad de México - Cuauhtémoc $19.38 - $10.47
  • Ciudad de México - Gustavo A. Madero - $19.38 $10.47
  • Nuevo León - Allende - $19.24 $10.39
  • Nuevo León - Apodaca - $19.24 - $10.39
  • Oaxaca - San Francisco Chindúa - $19.98 - $10.79
  • Oaxaca - San Francisco Jaltepetongo - $19.98 - $10.79
  • Querétaro - San Juan del Río - $19.38 - $10.47
  • Querétaro - Tequisquiapan - $19.38 - $10.47

Mecanismos de control y consulta ciudadana

El establecimiento de topes responde a una estrategia para evitar abusos en la comercialización. Al definir límites claros, se busca garantizar condiciones más equilibradas tanto para distribuidores como para consumidores.

Además, existen herramientas digitales que permiten verificar precios actualizados y reportar anomalías. Estas plataformas fomentan una participación activa de la población y refuerzan el cumplimiento de las normas.

La revisión semanal también impulsa la competencia entre empresas proveedoras. Ajustarse a los rangos permitidos no solo es obligatorio, sino que también influye en la reputación y preferencia de los clientes.

Impacto en la economía doméstica y el mercado

Dos tanques grandes de gas LP de color blanco, con logotipos rojos de 'LP', están situados sobre una losa de hormigón junto a una casa beige con un césped verde.
Consultar los precios del gas LP publicados oficialmente fortalece la vigilancia ciudadana y evita cobros indebidos en el mercado energético. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estabilidad del precio de este energético permite a las familias organizar sus gastos y contribuye a garantizar mayor equidad en la cadena de suministro. Su uso resulta esencial en los hogares, en especial para la preparación de alimentos.

El control de precios desempeña un papel central para mantener esta estabilidad, evitando variaciones inesperadas que puedan afectar a consumidores y proveedores por igual.

Aunque en periodos anteriores se han registrado incrementos leves, las medidas actuales buscan prevenir alteraciones significativas en el costo, protegiendo tanto a los usuarios finales como al sector involucrado.

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