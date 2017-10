El Dr. Eduardo Doctorovich, jefe de la Clínica de cefaleas de INECO, fue determinante a la hora de arremeter contra la cirugía para la migraña: "Esta intervención no es seria y no está validada por los centros de cefaleas en el mundo. ¡Jamás escuché sobre ella en ningún congreso! Hace diez años que se hace una cirugía, pero que ronda los US$ 100.000 y es muy compleja. Se hacen 4 o 5 por año. Lamentablemente hay muchos profesionales que hacen lo que quieren y ningún ente los regula. Se sabe que, cuanto más intervencionista es el tratamiento, mayor es el efecto placebo que genera…".