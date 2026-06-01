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Studio Atma presenta Gravastar, un RPG de ciencia ficción inspirado en los clásicos japoneses

Gravastar mezcla nostalgia JRPG, combates de arcade y narrativa épica en el exoplaneta Aethera

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Gravastar es el título de un RPG de ciencia ficción por turnos de estilo japonés desarrollado por Studio Atma. Anunciado recientemente, el juego narra la historia de un huérfano llamado Baird que descubre poderes estelares. Está en desarrollo para PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 y PC.

Gravastar, un RPG de ciencia ficción y fantasía con inspiración retro en los grandes clásicos japoneses, fue presentado por Studio Atma tras más de una década de desarrollo. Este juego, que estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 y PC, representa el primer gran lanzamiento del estudio con sede en Seattle. Aunque aún no se ha anunciado una fecha de salida, el reciente tráiler ha despertado mucha expectativa debido a sus características distintivas y su homenaje al género JRPG.

Sistema de combate influenciado por juegos arcade

Uno de los aspectos más destacados de Gravastar es su sistema de batalla condicional por turnos, que se diferencia de la fórmula tradicional de los JRPG. Inspirado por la dinámica de los juegos de pelea arcade en 2D, este sistema introduce combos de ataque mediante comandos específicos, lo que permite a los jugadores modificar el flujo del combate y ejecutar potentes cadenas de movimientos. Esta innovación busca profundizar la estrategia y mantener un ritmo de acción rápido, alejándose de los combates pausados y predecibles de otros títulos similares. El desarrollo de este sistema ha requerido años de ajustes y pretende atraer a jugadores experimentados, así como a quienes buscan una experiencia más interactiva.

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De acuerdo con Studio Atma, este nuevo motor de combate obliga a los usuarios a dominar una variedad de movimientos, personalizar sus cadenas de combos y aprender a responder en tiempo real a distintas situaciones. El objetivo es generar peleas más dinámicas y adaptables, permitiendo incluso encadenar hechizos que emplean el “poder de las estrellas”, un elemento fundamental del universo de Gravastar. El estudio señala que esta mecánica aporta variedad y también recupera la vitalidad de los combates arcade dentro de una aventura narrativa extensa.

Estética visual inspirada en clásicos de los JRPG

Gravastar está ambientado en el exoplaneta Aethera y los jugadores asumirán el papel de Baird, un huérfano que descubre de forma violenta su naturaleza como Spectre, un ser poco común vinculado al poder de las estrellas. El apartado visual es otro pilar del juego: combina animaciones 3D estilizadas que imitan la animación 2D tradicional y utiliza texturas pintadas a mano. Esta dirección artística busca generar una sensación nostálgica que recuerda a los JRPG de las épocas de 16 y 32 bits, actualizándola para que aproveche la alta definición de las consolas y PC actuales.

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La aventura de Baird involucra unirse a cinco compañeros jugables en un intento por salvar Aethera de la amenaza de un fanático religioso que pone en riesgo el equilibrio del universo. A través de cinco continentes en el mundo ficticio, los jugadores descubrirán secretos de una civilización ancestral y enfrentarán dilemas personales y cósmicos. Studio Atma subraya la amplitud y diseño de los escenarios, asegurando que habrá exploración variada y mucho contenido narrativo distribuido en una campaña que superará las quince horas de juego.

Gravastar, de Studio Atma
Gravastar, de Studio Atma

Desarrollo independiente y expectativas de la comunidad

El desarrollo de Gravastar es resultado del trabajo de profesionales con experiencia en la industria, reunidos en Studio Atma. Durante diez años, el equipo ha perfeccionado el código y ajustado los componentes esenciales para crear un producto que une el atractivo nostálgico de los noventa con las posibilidades tecnológicas actuales. El estudio ha compartido detalles curiosos del proceso creativo, como que sus programadores se autodenominan grass-fed en tono humorístico, mostrando su dedicación a la eficiencia y a la optimización del código.

El regreso de Gravastar ha renovado el interés de la comunidad de jugadores retro y de aficionados a los RPG japoneses. En redes sociales y foros especializados ya se debate sobre si este título logrará igualar a sus referentes y acerca del potencial de su sistema de combate innovador. Ante la falta de una fecha de lanzamiento, la expectativa sigue creciendo y abundan las comparaciones con otros proyectos recientes del género JRPG.

Jugadores de consolas y PC, tanto quienes vivieron la época dorada de los JRPG como quienes se sienten atraídos por la animación y los retos estratégicos, permanecen atentos a los próximos anuncios de Studio Atma. La unión de historia épica, combate fluido y estética clásica sitúa a Gravastar como uno de los lanzamientos más anticipados dentro del resurgimiento retro de los juegos de rol.

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