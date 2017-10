Dicen que madre hay una sola y, aunque muchas otras personas puedan suplir su rol en la crianza, es la madre biológica, the one and only, quien determina nuestra herencia genética. "Heredamos más información de nuestra madre que de nuestro padre", asegura el científico del CONICET Patricio Yankilevich, especialista en bioinformática. "En el óvulo –antes de ser fecundado– ya se aloja la mitocondria. Ésta es el centro neurálgico de las células eucariotas y su función más importante es producir energía. Cómo procesamos la energía se hereda de la madre. El temperamento, por ejemplo, lo heredamos de nuestra mamá", explica el especialista.