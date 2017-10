Personalmente soy capaz de hacer una danza de celebración al primer hilito de sol en el balcón. Y de repente, sin darnos cuenta, nos estamos quejando otra vez: ¿qué pasa con este clima de porquería? No leíste las contraindicaciones: se la pasa lloviendo, no se entiende nada, nubes por todos lados, tornados, huracanes, terremotos, alergias, estornudos, pañuelos, ojos llorosos; creemos que las gripes quedaron atrás y levantamos 39 de fiebre. Es indignante porque uno espera otra cosa. Uno se pensaba corriendo descalzo por el parque al rayo del sol y está en la esquina más nublada, empapado, viendo su paraguas volar por la avenida y clavarse en el ojo de una abuela. De la suya. Y seguimos usando medias. No podemos archivar la ropa de invierno.