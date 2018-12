DARSE LUGAR. "A mí George me encantaba, pero yo no me quería ir; él no quería una relación a distancia y estaba estudiando en Nueva York. Con lo cual después de esa visita re linda, medio que cortamos", cuenta. Lo cierto es que poco después de haber hecho la racional, Lucía empezó a dudar, al punto que decidió sacar un pasaje, renunciar a su trabajo e irse tres meses para estar cerca. "El drama fue que me mandé y él medio que me congeló: no me contestaba los mails, ¡no me daba bola!", se ríe.