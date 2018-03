Una vez finalizada la sesión, la paciente se lleva un jabón de glicerina a la casa para lavarse bien las cejas y aplicarse una crema suave hidratante antes de dormir, y no necesitará ningún otro cuidado especial más allá de no exponerse excesivamente al sol. Al cumplirse un mes del tratamiento se realiza una segunda consulta en la que se hacen pequeñas correcciones porque no todas las pieles reaccionan igual y, en algunos casos, la tintura toma mejor que en otros. El efecto tiene una duración de un año o año y medio para todas las pacientes.