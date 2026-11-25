La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (REUTERS/Yves Herman)

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó este miércoles a Rusia a que acuerde un alto el fuego sobre la infraestructura energética durante los meses invernales y una tregua para las exportaciones alimentarias a través del mar Negro “para demostrar que se toma en serio las negociaciones para la paz en Ucrania”.

En un debate en el Parlamento Europeo, Von der Leyen repasó los esfuerzos de la Unión Europea para “dar la mejor oportunidad de éxito a la diplomacia” y aseguró que en las últimas semanas se ha visto un “impulso renovado” a las negociaciones, por lo que pidió a Moscú que demuestre que se las toma en serio.

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“En la próxima ronda de negociaciones participará una sólida delegación europea. Esto es importante porque la seguridad de Ucrania tiene un impacto directo en nuestra seguridad. Seguiremos apoyando a Ucrania y velando por nuestros intereses. Evaluaremos los avances en función de las acciones de Rusia, y no solo de sus palabras”, dijo Von der Leyen.

Una subestación eléctrica resultó dañada por los recientes ataques con drones y misiles rusos, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en la región de Odessa, Ucrania. 24 de noviembre de 2026 (REUTERS/Nina Liashonok)

Medidas como la tregua en el mar Negro o el alto el fuego sobre las estructuras energéticas, que ya se pusieron sobre la mesa en la última reunión de la Coalición de Voluntarios, ayudarían en estas conversaciones, estimó la alemana.

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“Centrales eléctricas, sistemas de calefacción, suministro de agua: los servicios de los que dependen las familias para pasar el invierno. Putin no puede doblegar la resistencia de Ucrania en el campo de batalla. Por eso, en su lugar, intenta quebrantar el ánimo de Ucrania”, dijo Von der Leyen, que aseguró que, pese al aumento de ataques, la ofensiva rusa “se ha estancado” y el mes pasado el país perdió más territorio que el que ganó.

“Nuestro objetivo está claro: estamos aumentando el precio de continuar esta guerra para Rusia y reforzando los argumentos para que elijan la paz”, añadió.

Bomberos trabajan tras un ataque ruso en Chernihiv (Servicios de Emergencia de Ucrania vía Reuters)

Bruselas presentó esta semana el último paquete de sanciones contra Rusia por su guerra de agresión contra Ucrania, el vigésimo segundo desde el principio del conflicto, que incluye la prohibición de que atletas y equipos compitan bajo bandera rusa en territorio europeo, el rechazo a la entrada a excombatientes rusos, además de medidas adicionales contra bancos y plataformas de criptomonedas.

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“Nuestro apoyo a Ucrania va de la mano de la presión sobre Rusia. Las sanciones siguen siendo nuestra principal herramienta para aumentar el coste de la guerra de Rusia en Ucrania. Las sanciones sí funcionan: socavan los cimientos de la guerra de Rusia y contamos con numerosos indicadores que apuntan a un empeoramiento de las perspectivas para la economía rusa”, afirmó Von der Leyen.