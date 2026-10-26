CIDH inicia en Panamá cerca de 30 audiencias sobre derechos humanos en la región

Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participan en una de sus sesiones con computadoras y micrófonos en la mesa. (CIDH)

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciará este lunes 26 de octubre en Panamá un calendario de cerca de 30 audiencias públicas sobre casos y peticiones vinculados con presuntas violaciones de derechos humanos en distintos países de la región. Las sesiones formarán parte del 197 período ordinario de sesiones del organismo, que se extenderá hasta el 30 de octubre.

La agenda contempla debates sobre acceso a la justicia, institucionalidad democrática, independencia judicial y protección de grupos en situación de exclusión o riesgo, según informó la agencia EFE.

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La CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia de derechos humanos, celebrará las audiencias en la capital panameña y prevé además un espacio de diálogo con representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Independencia judicial en Perú, Ecuador y Costa Rica

Uno de los temas que concentrará la atención será la situación de la independencia judicial en Costa Rica, Perú y Ecuador. En cada caso, las audiencias abordarán las condiciones en las que operan los sistemas de justicia y las garantías para el ejercicio autónomo de magistrados y otros funcionarios judiciales.

La justicia en Costa Rica se representa con una balanza, un mazo de juez y documentos legales sobre una mesa de madera, flanqueados por el escudo nacional y la bandera del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se analizará el acceso a la justicia en Granada, así como la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador. En el caso peruano, la Comisión tratará además la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado, un asunto que mantiene pendientes de reparación, verdad y justicia para las víctimas y sus familias.

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La programación incluye una audiencia sobre la institucionalidad democrática y el uso del espacio cívico en Ecuador. La discusión abarcará las condiciones para la participación ciudadana, la actividad de las organizaciones sociales y el funcionamiento de las instituciones públicas.

Según EFE, la CIDH también examinará el impacto del control digital sobre el espacio cívico en Venezuela, así como asuntos relacionados con la libertad de expresión y la libertad académica en Estados Unidos. La libertad de religión y de creencias en Nicaragua integrará igualmente el temario.

Daniel Ortega y Rosario Murillo frente al logotipo de la Organización de los Estados Americanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personas defensoras, migrantes y población LGBTIQ+ en la agenda

Varias audiencias estarán dedicadas a colectivos que enfrentan barreras históricas para el ejercicio de sus derechos. La Comisión revisará la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México, de las personas LGBTIQ+ en Centroamérica y de niñas, niños y adolescentes migrantes.

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La agenda contempla además denuncias de adopciones irregulares y tráfico de menores en Chile, la situación del pueblo raizal en Colombia y las condiciones de las mujeres privadas de libertad. Estos asuntos serán expuestos ante las personas comisionadas por representantes de los Estados, organizaciones y peticionarios vinculados con cada expediente.

El programa prevé un diálogo entre el Pleno de la CIDH y personas defensoras de derechos humanos y organizaciones civiles. El objetivo será recoger análisis, preocupaciones y aportes sobre desafíos regionales, de acuerdo con EFE.

La Comisión está integrada por 7 personas comisionadas independientes, elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal. No representan a sus países de origen ni de residencia.

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Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asisten a una conferencia, enfocados en la protección de los derechos humanos en la región. Foto de archivo

Entre sus atribuciones figura la recepción de denuncias y peticiones individuales sobre posibles violaciones de derechos protegidos por instrumentos interamericanos. También puede solicitar medidas cautelares a los Estados en situaciones graves, realizar visitas oficiales, elaborar informes temáticos y por país, y emitir recomendaciones.

Si un Estado no cumple las recomendaciones establecidas en el informe final de un caso, la CIDH puede remitirlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, para que emita sentencia de cumplimiento obligatorio.