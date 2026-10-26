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Las cinco mayores potencias militares de Europa acuerdan reforzar su coordinación frente a Rusia

Los ministros de Defensa de Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido se encontraron en París con autoridades de la UE y la OTAN

Los mandos militares del grupo E5 mantendrán reuniones técnicas en Berlín antes de fin de año con vistas a la cumbre de Roma en 2027. (EP)
Los mandos militares del grupo E5 mantendrán reuniones técnicas en Berlín antes de fin de año con vistas a la cumbre de Roma en 2027. (EP)
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Las cinco principales potencias militares de Europa —Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido— se comprometieron este lunes a estrechar su coordinación política y militar frente a Rusia, en el marco de una reunión del formato E5 celebrada en París.

El encuentro reunió a los ministros de Defensa de los países junto a representantes de la Unión Europea (UE) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), entre ellos la alta representante para Política Exterior, Kaja Kallas, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, y la vicesecretaria general de la alianza, Radmila Shekerinska. El grupo busca consolidar una estructura “más organizada” que traduzca los compromisos políticos en medidas concretas.

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Según explicó el titular de Defensa alemán, Boris Pistorius, la meta es anticipar riesgos antes de que escalen. Con ese fin, los responsables de planificación política y los mandos militares de cada país sumarán encuentros propios a las citas ministeriales ya habituales. Las primeras sesiones se realizarán en Berlín antes de fin de año, mientras que la próxima cumbre ministerial quedó fijada para marzo de 2027 en Roma.

“Queremos hablar con una sola voz como europeos”, sostuvo Pistorius, quien insistió en que las cinco potencias deben permanecer alineadas para responder de manera conjunta a los desafíos de seguridad.

Los ministros de Defensa europeos ratificaron que Estados Unidos se mantiene como un aliado indispensable dentro de la OTAN. (EP)
Los ministros de Defensa europeos ratificaron que Estados Unidos se mantiene como un aliado indispensable dentro de la OTAN. (EP)

Un comunicado difundido al cierre del encuentro señaló que “Europa debe asumir una mayor responsabilidad en su propia seguridad” y cargar con un peso mayor dentro de la Alianza, aunque aclaró que Estados Unidos “es y seguirá siendo un aliado indispensable”, cuyo compromiso continuo resulta esencial para una OTAN fuerte y creíble.

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La ministra francesa Catherine Vautrin indicó que el plan de cooperación se desarrolló con total transparencia hacia Washington y apuntó a construir “una Europa más fuerte dentro de una OTAN también más fuerte”. Defendió además reforzar la interoperabilidad entre los ejércitos del continente y garantizar mayor control sobre las tecnologías estratégicas, para lo cual consideró clave el aporte de los instrumentos financieros de la UE.

El viceministro polaco Pawel Zalewski, presente en representación de su país, confió en que cualquier retiro de tropas estadounidenses se pacte junto a los socios europeos para no dejar “déficits de capacidades”. La referencia apunta al anuncio que emitió el Pentágono en mayo, cuando informó su intención de repatriar cerca de 5.000 soldados apostados en Alemania, un 15% del total de 36.000 efectivos, en un proceso que se extendería entre seis y doce meses.

Kubilius calificó al E5 como un espacio informal con capacidad de marcar “liderazgo político” para el conjunto del bloque comunitario y de profundizar los vínculos con Londres. En esa misma dirección, el ministro italiano Guido Crosetto advirtió que ningún país puede resolver en soledad los problemas de seguridad vigentes y subrayó que la articulación debe bajar del discurso al trabajo conjunto entre cúpulas militares.

El ministro de Defensa británico Wes Streeting alertó sobre el impacto sostenido de los ataques híbridos procedentes de Moscú. (Jack Taylor/Pool Foto via AP)
El ministro de Defensa británico Wes Streeting alertó sobre el impacto sostenido de los ataques híbridos procedentes de Moscú. (Jack Taylor/Pool Foto via AP)

El responsable de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que el continente atraviesa un escenario de amenaza que no se registraba desde el final de la Guerra Fría y que el riesgo que representa Moscú se manifiesta de forma constante, “día tras día, semana tras semana”, a través de ataques híbridos. Agregó que su país lleva adelante el mayor incremento sostenido del gasto en defensa desde aquella época y pidió invertir “de manera más inteligente” para producir más que los adversarios de Europa. Aclaró, no obstante, que “ninguno de nosotros busca una guerra con Rusia” y que tampoco existe conflicto alguno con el pueblo ruso.

Pistorius, por su parte, responsabilizó al presidente Vladimir Putin de ganar tiempo con las tratativas sobre Ucrania, al no detectar señales genuinas de búsqueda de paz mientras persisten los bombardeos contra infraestructura energética y civiles ucranianos. Zalewski calificó de brutales los ataques híbridos que Rusia dirige contra los países europeos.

En lo que respecta a Ucrania, los cinco funcionarios ratificaron su respaldo militar y el refuerzo del vínculo con la industria de defensa local, con el objetivo de elevar la fabricación de armamento. Sin embargo, no se anunció ninguna partida adicional de financiamiento u operaciones. “Estaremos junto a Ucrania todo el tiempo que sea necesario”, afirmó Streeting.

Shekerinska, en representación de la OTAN, exigió a los aliados actuar “más” y “ahora” para blindar las capacidades aéreas y antimisiles de Kiev, además de impulsar una mayor cooperación industrial para la fabricación conjunta de drones y sistemas antidrones. Kallas, en tanto, señaló que Europa destina cifras récord a defensa, aunque remarcó que ese esfuerzo debe traducirse en capacidades reales mediante la modernización de las fuerzas armadas del bloque.

(Con información de AFP y EP)

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