Yemen advierte que los hutíes pueden convertirse en "monstruos invencibles" si tienen tiempo

ARCHIVO: Esta imagen tomada de un video de la televisora Al-Masirah, el viernes 11 de septiembre de 2026, muestra combatientes hutíes cantando sobre una camioneta en Khawkhah, en la provincia de Hodeida, Yemen. (AP)

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La ministra de Relaciones Exteriores de Yemen, Afrah Al-Zouba, advirtió el miércoles que los hutíes podrían convertirse en una milicia “invencible” si la comunidad internacional les concede más tiempo, mientras su gobierno descarta un alto el fuego o nuevas negociaciones sin condiciones que impidan su rearme. La funcionaria sostuvo que el grupo respaldado por Irán ya representa una amenaza regional e internacional, según Arab News.

La última escalada provocó el desplazamiento de más de 217.000 personas en Yemen, mientras 72 trabajadores de las Naciones Unidas permanecen detenidos por los hutíes. Al-Zouba los acusó de desviar ayuda humanitaria y de obstaculizar las operaciones de asistencia.

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“Si a los hutíes se les da más tiempo, se convertirán en una milicia invencible. Serán monstruos”, afirmó la ministra durante una conferencia de prensa virtual. Añadió que nadie podría “pensar en vivir en este planeta” frente a una amenaza de ese alcance, que, según dijo, se ha extendido hasta el Cuerno de África.

El gobierno yemení abandonó “la ilusión de la paz” que, a su juicio, permitió a la milicia reagruparse, rearmarse y atacar de nuevo las instituciones estatales. “No estamos pidiendo un alto el fuego. No estamos pidiendo iniciar ninguna negociación con los hutíes”, remarcó.

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Cualquier tregua o proceso político, sostuvo, debería incorporar condiciones capaces de volverlo efectivo. “No queremos firmar la misma tregua dos veces y esperar resultados diferentes”, señaló.

Los ataques contra aeropuertos y las rutas marítimas

La ministra inició su intervención con condolencias a Arabia Saudita y a las familias de las 13 personas que murieron el sábado en un ataque hutí con misiles contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad. Entre las víctimas había ciudadanos saudíes, bangladesíes, estadounidenses, egipcios, jordanos, sirios, palestinos, sudaneses e indios, y más de 300 personas resultaron heridas.

ARCHIVO: Un combatiente hutí afín a Irán dispara desde un vehículo en Jawf, Yemen, en esta captura de pantalla tomada de un vídeo difundido por los Medios Militares Houthíes el 15 de septiembre de 2026 (Reuters)

Al-Zouba vinculó ese hecho con los ataques de misiles y drones contra el aeropuerto de Adén durante la misma semana. Los definió como “dos actos de terrorismo” que impiden considerar a los hutíes únicamente como una parte de un conflicto interno yemení.

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“La milicia se ha convertido en una amenaza para la seguridad regional e internacional”, afirmó. También acusó a Irán de utilizarla para presionar a la comunidad internacional, incluido Washington, en las negociaciones.

Teherán cerró de hecho el estrecho de Ormuz al transporte marítimo internacional, según la canciller, lo que llevó a Arabia Saudita a desviar sus exportaciones petroleras hacia el oleoducto Este-Oeste. Luego, añadió, “la decisión fue bloquear Bab Al-Mandab”, otro punto estratégico para la navegación, lo que impulsó la ofensiva hutí del mes pasado en la costa del mar Rojo.

La milicia ofreció garantías de que no obstaculizaría la libertad de navegación salvo para los buques saudíes, pero Al-Zouba calificó esa propuesta de falsa y aseguró que “nadie en la comunidad internacional” la creyó. Antes de que comenzaran los ataques contra el tráfico marítimo internacional este año, el mar Rojo concentraba entre 12% y 15% del comercio mundial.

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La presión sobre Ormuz volvió aún más decisiva la seguridad de Bab Al-Mandab, explicó la ministra. El grupo dispone de misiles con un alcance superior a 2.000 km y, desde 2022, atacó instalaciones de exportación de petróleo y gas, lo que privó al Estado yemení de ingresos.

El apoyo iraní y la ofensiva militar yemení

Irán suministra armas, financiación, entrenamiento y respaldo a los hutíes, afirmó Al-Zouba, quien sostuvo que esa conclusión se basa en “pruebas documentadas, no simplemente en una valoración política”. Mencionó el decomiso en 2013 del carguero Jihan 1, que transportaba armamento iraní, y la interceptación en 2025 de unas 750 toneladas de equipos y armas destinados a la milicia; ambos casos fueron investigados por un panel de expertos de las Naciones Unidas.

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Los hutíes pasaron de beneficiarse de conocimientos iraníes a exportarlos, añadió. El panel determinó que ingenieros militares hutíes viajaron a Somalia para entrenar a combatientes de Al-Shabab en el uso de explosivos, la modificación de drones y el mantenimiento de armas.

Esa red configura un “eje del mar Rojo” que alcanza el Cuerno de África, de acuerdo con la ministra. La situación, advirtió, excede las fronteras yemeníes.

La Operación Amanecer de Yemen, ordenada el 4 de octubre por el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial, Rashad Al-Alimi, se desarrolla bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. “La decisión es yemení, el mando es yemení y los soldados son yemeníes”, dijo Al-Zouba.

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Los socios de la Coalición para Restaurar la Legitimidad en Yemen proporcionan apoyo aéreo, mientras todas las fuerzas yemeníes operan bajo un mando unificado y un único comité de operaciones. Entre ellas figuran las Brigadas de Gigantes, las Fuerzas Escudo de la Nación y el Ejército regular.

Las fuerzas gubernamentales recuperaron posiciones costeras estratégicas con vista al estrecho de Bab Al-Mandab, mientras los combates continúan en Taiz, Marib, Hodeidah y la costa occidental. “No es una batalla fácil, pero es necesaria”, sostuvo la canciller.

El prolongado asedio hutí sobre Taiz, una de las gobernaciones más pobladas del país, constituye “un crimen de guerra”, afirmó. Cientos de pacientes renales podrían quedarse sin diálisis en una o dos semanas debido a los cortes de agua, combustible y alimentos.

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El gobierno negocia con el Comité Internacional de la Cruz Roja el ingreso de combustible para centros de salud e instalaciones de agua, y conversa con empresas privadas para entregar alimentos y agua. Al-Zouba pidió a Washington ampliar las sanciones contra financiadores, redes navieras, empresas pantalla y proveedores de los hutíes, además de solicitar a la Unión Europea una coordinación más estrecha con Estados Unidos para cerrar vacíos en la aplicación de esas medidas.

También reclamó intercambio de inteligencia, entrenamiento y equipamiento para el Ejército y la guardia costera yemení. Cualquier acuerdo para poner fin al conflicto, señaló, debe contemplar el desarme de los hutíes conforme a los términos de referencia acordados y a la Resolución 2216 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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La ministra citó el caso de Líbano, donde Hezbollah opera como “un Estado dentro del Estado”, como un escenario que Yemen no quiere reproducir. “Este no es un conflicto entre dos autoridades igualmente legítimas. Los hutíes son una milicia terrorista que tomó por la fuerza nuestras instituciones estatales y territorios, y convirtió al pueblo yemení en rehén”.